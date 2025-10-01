Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y el intendente Raúl Úsqueda, dejó inaugurado el Centro de Contención y Desarrollo Humano, un espacio destinado a contener a distintas áreas de la comunidad fiambalense.

El centro brindará un servicio muy importante para los fiambalenses, desde los niños hasta los adultos mayores. En el lugar se dispondrá de especialistas médicos para realizar todo tipo de chequeos de salud, habrá un espacio que funcionará como albergue para estudiantes del norte de Fiambalá, una sala de estudios, entre otros espacios.

El intendente Úsqueda mostró su agradecimiento por esta obra. “Quiero agradecer al gobernador, porque desde un primer momento no dudó en ceder el edificio para que hoy sea un nuevo espacio de contención”, afirmó, y agregó seguidamente: “esto es posible gracias al trabajo conjunto que llevamos adelante con la Provincia, sobre todo en estos tiempos difíciles, el gobernador nos da su apoyo para obras que engrandecen a Fiambalá”, concluyó el jefe comunal destacando el trabajo de los municipales fiambalenses que también contribuyeron al desarrollo de la obra.

El CCDH llevará el nombre de “Lastenia del Carmen Salva de Valeriano”, vecina que ha entregado más de 40 años de su vida a la atención de la salud de los fiambalenses.

También acompañaron durante el acto las diputadas María Argerich y Claudia Palladino, la vice intendenta de Tinogasta, Pamela López, entre otras autoridades.