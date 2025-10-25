Nota vista: 0

El intendente capitalino, Gustavo Saadi, brindó un fuerte respaldo a los candidatos de Fuerza Patria durante un encuentro con dirigentes y militantes en el Complejo Las Heras. «Tanto en la categoría nacional como en la provincial y municipal, veo una nómina de dirigentes capaces, comprometidos, candidatos con convicciones, que es lo que necesitamos en un momento realmente crucial para la provincia y el país», señaló el jefe comunal.

Saadi valoró a los representantes peronistas en las próximas elecciones, en quienes destacó su «capacidad y experiencia», pero por sobre todo su condición de «personas con convicciones inquebrantables, que van a defender a Catamarca y a los catamarqueños desde el primer día». El intendente agregó: «Tenemos que fortalecernos en la Legislatura y en la ciudad, porque somos la única fuerza comprometida con la defensa del pueblo, de sus derechos, de sus valores y de su patrimonio».

Defensa federal

Por su parte, Fernando Monguillot, candidato a diputado nacional por el oficialismo, remarcó la necesidad de construir una Argentina «más justa, equilibrada y con igualdad de oportunidades» y prometió defender el federalismo desde el Congreso. «Nosotros creemos que no hay verdadera libertad sin igualdad de oportunidades», sostuvo el candidato oficialista al cuestionar la falta de diálogo del Gobierno nacional con las provincias.

Monguillot señaló el abandono del interior del país por parte de la gestión libertaria. «Este gobierno se olvidó del interior, de los catamarqueños y de las provincias del norte, donde todavía existen profundas asimetrías en la industria y la producción», afirmó.

El candidato destacó que su espacio político busca representar una alternativa federal que defienda la producción, el empleo y el futuro de los jóvenes. «Necesitamos un Gobierno nacional que mire de forma federal a todas las provincias, que brinde oportunidades a quienes producen y generan trabajo, y no uno que solo mida la economía con un Excel», expresó.

El funcionario resaltó la gestión provincial como ejemplo de equilibrio entre desarrollo y responsabilidad fiscal. «Catamarca logró mantener el equilibrio fiscal sin dejar de invertir en obras y viviendas. En lo que va del año ya se entregaron más de 1200 casas y se ejecutaron más de 800 kilómetros de rutas. Eso demuestra que hay otro camino posible», afirmó.

Finalmente, Monguillot agradeció el respaldo de los catamarqueños durante la campaña electoral. «Le agradezco a cada catamarqueño que nos abrió la puerta de su hogar a pesar de lo que están padeciendo en los últimos dos años», manifestó el candidato a diputado nacional.