Nota vista: 0

En una visita realizada a Santa María, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por la intendenta Érica Inga y el funcionario Juan Pablo Sánchez, recorrió el taller de don Bernardo Ocampo, un tapicero que lleva más de 30 años tejiendo en telar con lana de oveja.

Durante el recorrido por su taller, ubicado en La Soledad, Jalil y su comitiva pudieron conocer de cerca el proceso artesanal que mantiene viva una tradición profundamente ligada a la identidad catamarqueña. Don Bernardo mostró las técnicas de tejido y los productos terminados, mientras los funcionarios destacaron la importancia de valorar y preservar los oficios tradicionales.

El gobernador resaltó el compromiso de su gestión con el desarrollo local que respeta la identidad y fortalece los saberes ancestrales, enfatizando que iniciativas como estas permiten impulsar la economía regional y el trabajo artesanal.

Por su parte, Inga y Sánchez valoraron la labor de quienes, a través de sus manos, conservan la historia y la cultura de los pueblos, transformando el patrimonio cultural en una herramienta de desarrollo y orgullo para la comunidad.

La visita a don Bernardo Ocampo dejó en evidencia cómo la combinación de oficio, tradición y apoyo institucional puede fortalecer la identidad local y promover oportunidades económicas vinculadas a la cultura y el arte de Catamarca.