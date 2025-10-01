Nota vista: 0

Este martes, en el Nodo Tecnológico, quedó conformada la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales, un espacio de cooperación que reúne a compañías estatales de la región Norte y Cuyo con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales, operativas y estratégicas, impulsar el crecimiento conjunto y consolidar una agenda común con mayor articulación regional.

La mesa surge de la necesidad de sumar escala, compartir recursos estratégicos y construir una voz unificada ante el Estado nacional y los actores globales del sector minero. Entre sus lineamientos se destacan la creación de una plataforma común para la promoción de licitaciones y proyectos, la cooperación técnica entre empresas que comparten una misma identidad minera y la representación conjunta en foros nacionales e internacionales, consolidando un espacio permanente de articulación empresarial y desarrollo de capacidades compartidas.

Los firmantes del acuerdo fueron Hugo Moya, presidente de CAMYEN S.E. (Catamarca), Javier Montero, presidente de REMSa S.A. (Salta), Walter Gómez, presidente de EMSE S.E. (La Rioja), Cristian Azar, gerente de legales de Impulsa Mendoza S.A., y Exequiel Lello, presidente de JEMSE S.E. (Jujuy).

La jornada contó además con la participación del ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, quien brindó las palabras de apertura antes del inicio formal de las actividades.

Taller BID – FUNDAR

En el marco del encuentro se llevó adelante el taller “Hoja de Ruta para el fortalecimiento de la Gobernanza de las empresas públicas mineras”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fundar. En la jornada, el director de Fundar, Carlos Freytes, y Pamela Morales, consultora de Minería de la División de Energía del BID, presentaron los ejes que acompañarán a esta mesa, con foco en la promoción de inversiones y el acceso al financiamiento.