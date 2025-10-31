Nota vista: 0

Tras finalizar la reunión con el presidente Javier Milei y los gobernadores en la Casa Rosada, el mandatario catamarqueño Raúl Jalil valoró positivamente el encuentro y consideró que representa «un paso muy importante para reconstruir las relaciones institucionales y comenzar a generar los consensos que necesita el país para salir adelante».

El gobernador relativizó el peso de los resultados electorales en la construcción de acuerdos políticos. «Los resultados electorales son variables importantes, pero muy volátiles. Lo principal es que todos los actores del sistema político contribuyamos a una estabilidad que nos permita avanzar en la recuperación de la confianza», expresó.

Además, remarcó la necesidad de superar el clima de confrontación que caracterizó la campaña electoral. «Para esto es indispensable que reconozcamos nuestras mutuas legitimidades y representatividades y salgamos rápido del clima de confrontación. Las provincias y la Nación deben trabajar en forma coordinada, más allá de las distintas visiones políticas e ideológicas. El diálogo es fundamental», sostuvo.

Por otro lado, destacó especialmente la importancia de aprobar el Presupuesto 2026. «La aprobación del Presupuesto es un paso muy importante, hace dos años que no tenemos un Presupuesto Nacional y eso no puede ser. Es el punto de partida para comenzar a discutir otras reformas estructurales», afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad del sistema político. «Debemos reencontrarnos y poder dialogar sin desacreditarnos ni agredirnos. El proceso electoral ha sido una lección para todos y es un mandato de la gente para que empecemos a trabajar en una agenda común», concluyó.