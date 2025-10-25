Nota vista: 0

La Unión de Estudiantes de Derecho ganó por el 70% de los votos y sigue siendo la agrupación elegida por los estudiantes de la Facultad de Derecho como su representante.

Ayer se realizaron las elecciones para el Centro de Estudiantes periodo 2025-2026 en donde la UED y Franja Morada se disputaron la conducción. 

En ese escenario el escrutinio definitivo arrojó como vencedora la Lista N 2 de UED, imponiéndose con 328 votos por sobre 141 de Franja Morada.

Se destacó una amplia participación estudiantil en las elecciones, quedando demostrada la legitimidad y respaldo de los estudiantes hacia la agrupación.

Quedando la Comisión Directiva de la siguiente forma:

       •   Presidenta: Melissa Molas Jalil 
    •    Secretario General: Ulises Ocampo Agüero 
    •    Sec. Gremial: Maira Díaz 
    •    Sec. Cultura: Santiago Nicolás Gordillo 
    •    Sec. Finanzas: Oriana Gaspanello
    •    Sec. de Asuntos Estudiantiles: Rodrigo Puentes 
    •    Sec. de Apuntes: Isaías Bustamante 
    •    Sec. de Deporte: Miguel Romero 
    •    Sec. de Prensa: Nahuel Emiliano Reynoso
    •    Sec. de Actas: Exequiel Ismael Quiroga

Es la única facultad de las 7 que componen la UNCa que la UED se impone ante la hegemonía de Franja Morada.

Artículos relacionadosMás del autor