La Unión de Estudiantes de Derecho ganó por el 70% de los votos y sigue siendo la agrupación elegida por los estudiantes de la Facultad de Derecho como su representante.
Ayer se realizaron las elecciones para el Centro de Estudiantes periodo 2025-2026 en donde la UED y Franja Morada se disputaron la conducción.
En ese escenario el escrutinio definitivo arrojó como vencedora la Lista N 2 de UED, imponiéndose con 328 votos por sobre 141 de Franja Morada.
Se destacó una amplia participación estudiantil en las elecciones, quedando demostrada la legitimidad y respaldo de los estudiantes hacia la agrupación.
Quedando la Comisión Directiva de la siguiente forma:
• Presidenta: Melissa Molas Jalil
• Secretario General: Ulises Ocampo Agüero
• Sec. Gremial: Maira Díaz
• Sec. Cultura: Santiago Nicolás Gordillo
• Sec. Finanzas: Oriana Gaspanello
• Sec. de Asuntos Estudiantiles: Rodrigo Puentes
• Sec. de Apuntes: Isaías Bustamante
• Sec. de Deporte: Miguel Romero
• Sec. de Prensa: Nahuel Emiliano Reynoso
• Sec. de Actas: Exequiel Ismael Quiroga
Es la única facultad de las 7 que componen la UNCa que la UED se impone ante la hegemonía de Franja Morada.