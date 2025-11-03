Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al rector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan José Cruces, para dialogar sobre la oferta académica que posee dicha casa de estudios y la articulación de un programa de becas para estudiantes catamarqueños.

En el encuentro, donde también estuvo presente el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, y la asesora general de Gobierno, Mara Murua, se avanzó en oportunidades de becas que la universidad ofrece a estudiantes catamarqueños.

“Estamos muy agradecidos por el recibimiento del Gobernador, tuvimos una reunión cordial, donde acordamos trabajar en un programa de becas para estudiantes catamarqueños abanderados y escoltas de escuelas públicas, con becas que cubrirán el 100% de sus estudios”, explicó el rector Cruces.

Por su parte, como parte del acuerdo, el Gobierno de Catamarca cubrirá la residencia en Buenos Aires de los alumnos que califiquen para el programa de becas.