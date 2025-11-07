Nota vista: 0

El diputado provincial y apoderado de Fuerza Patria desestimó el reclamo del espacio violeta por la apertura de una urna en el escrutinio definitivo, aunque aclaró que no se oponen a que esto se realice. Al respecto, aseguró que la diferencia de votos “no modificaría los resultados”.

El diputado provincial y apoderado de Fuerza Patria, Damián Brizuela, consideró que el reclamo de La Libertad Avanza por la apertura de una urna en el escrutinio definitivo “es un circo mediático con el solo fin de instalar una falsedad”.

Brizuela afirmó que “así tuvieran 20, 30 o 40 votos más, tampoco les da” y remarcó que “los números finales y definitivos han favorecido por decisión del electorado catamarqueño a la alianza Fuerza Patria”.

“En el acta que ellos reclaman, está la firma del fiscal de mesa de <strong>La Libertad Avanza</strong>, que consiente que los números emitidos en esa urna son así” y que “no es que pueden desconocer ellos, (decir) que no fueron parte, fueron parte de todo el proceso, tuvieron fiscales de mesa en toda la provincia. Entonces, decir que de las 1469 mesas una mesa está mal, la verdad que es poner en duda una elección que ha sido una gran elección desde la logística”.

“Quiero que quede claro que nosotros no nos oponemos. No hicimos ninguna presentación en oponernos a la apertura, es una elección totalmente del tribunal”.

“Todo esto viene a entorpecer este proceso y a poner en tela de juicio, pero bueno, creo que también adjudicarle a la Justicia provincial todo el peso es desmerecer el trabajo, no solo de las autoridades de la Justicia provincial, sino de toda la gente que viene hace más de tres meses trabajando en este proceso electoral”. Finalizó

Gentileza audio: La mañana de El Esquiú