Los proyectos de Ordenanza se disponen a ser tratados por los concejales.

En la mañana de hoy, los concejales de la Capital se reunieron para dar tratamiento a la ordenanza impositiva, presupuesto general del Concejo Deliberante, de gastos y cálculos de recursos del DEM, y la Caja de Crédito Municipal para el Ejercicio financiero 2026.

Participaron de la Comisión:

*CPN Mariano Toledo (Director de Rentas)

*Cintia Galarza (Unión Comercial)

*Consejo Profesional de Ciencias Econcómicas

*CPN Verónica Torrente (Consejo de Contadores)

*Marcelo Coll (Presidente Federación Económica Catamarca)

*CPN Alejandro Guerra (Sec. Administrativo del Concejo Deliberante)

*CPN Giselle Monges (Sec. de Hacienda y Desarrollo Económico)