Los proyectos de Ordenanza se disponen a ser tratados por los concejales.
En la mañana de hoy, los concejales de la Capital se reunieron para dar tratamiento a la ordenanza impositiva, presupuesto general del Concejo Deliberante, de gastos y cálculos de recursos del DEM, y la Caja de Crédito Municipal para el Ejercicio financiero 2026.
Participaron de la Comisión:
*CPN Mariano Toledo (Director de Rentas)
*Cintia Galarza (Unión Comercial)
*Consejo Profesional de Ciencias Econcómicas
*CPN Verónica Torrente (Consejo de Contadores)
*Marcelo Coll (Presidente Federación Económica Catamarca)
*CPN Alejandro Guerra (Sec. Administrativo del Concejo Deliberante)
*CPN Giselle Monges (Sec. de Hacienda y Desarrollo Económico)