En las instalaciones del Municipio de Los Altos se desarrolló una completa jornada de capacitación destinada a productores hortícolas de la región. La formación incluyó contenidos técnicos y prácticos orientados a optimizar los procesos de cultivo, fortalecer la producción local y promover prácticas sostenibles en el sector.

Además, se realizó la entrega de kits hortícolas a vecinos y vecinas interesados en iniciar sus propias huertas orgánicas, impulsando la producción familiar y el autoconsumo.

La actividad fue organizada de manera articulada entre la Agencia de Extensión Rural del INTA Catamarca y el Municipio de Los Altos, con el objetivo de acompañar y potenciar el desarrollo productivo de la comunidad.