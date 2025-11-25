Nota vista: 0

La Cámara de Diputados decidió prorrogar el período ordinario de sesiones hasta el 4 de diciembre, con la intención de lograr la sanción de los proyectos de Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, que fueron enviados por el Poder Ejecutivo la semana pasada. De esta manera, el análisis y debate del contenido de estas leyes troncales quedarán en manos de la composición actual de la Legislatura, ya que los nuevos diputados y senadores asumirán después de la fecha mencionada. La prórroga en Diputados se resolvió con un decreto de la Presidencia, para evitar la necesidad de un llamado a extraordinarias por parte del Ejecutivo.