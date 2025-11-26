Nota vista: 0

El Ministerio de Desarrollo Productivo acompañó el proceso de esquila de vicuñas en la comunidad originaria de La Angostura, en el departamento Belén, donde participaron, además de integrantes de la comunidad, otros esquiladores de distintos puntos de la región puneña del norte belicho.

Fueron dos jornadas de la actividad que tiene el nombre ancestral de Chaku, en la que se esquilaron alrededor de 250 ejemplares de vicuñas, en procesos realizados con cuidadosos procedimientos para no dañar a los animales capturados, los que luego de la esquila vuelven a su hábitat natural.

Desde la cartera que conduce Leonardo Zeballos se realiza un continuo acompañamiento a las comunidades puneñas, aportando elementos como tijeras y otros insumos que contribuyen al mantenimiento de los procesos productivos que realizan los habitantes.

El ministro Zeballos sostuvo que “buscamos siempre cumplir con nuestro firme compromiso de asistir y acompañar a nuestros comprovincianos que habitan lugares alejados y que tienen particulares procesos de producción”.