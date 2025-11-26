Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil y el presidente de la Corte de Suprema de Justicia de Catamarca, Hernán Martel, encabezaron la firma de la escritura de afectación de un importante predio al Poder Judicial.

El acto contó además con la presencia de la escribana de Gobierno, María Belén Saadi, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot y el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchatti.

Se trata de 34 hectáreas ubicadas en la zona norte de la ciudad, en el sector de la Quebrada de Moreira, que serán destinadas a la construcción de nuevas dependencias judiciales.

Con esta afectación de uso ya formalizada, el Poder Judicial queda habilitado para iniciar los trabajos de planificación y ejecución de la obra.

Desde el Gobierno destacaron que la cesión se realiza con el objetivo de mejorar la infraestructura y el funcionamiento del servicio de Justicia.