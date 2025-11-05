Nota vista: 0

De acuerdo con un estudio de la Fundación Libertad, la provincia destina más de $58 mil millones al funcionamiento del Poder Legislativo, lo que equivale a más de $1.000 millones por legislador. El gasto local triplica al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y supera con amplitud al de otras jurisdicciones del país.

Nuestra provincia fue ubicada entre las diez Legislaturas más costosas de la Argentina, según un informe de la Fundación Libertad que analizó los Presupuestos Provinciales 2025. De acuerdo con el estudio, Catamarca destina $58.167.138.664 al funcionamiento del Poder Legislativo, compuesto por 57 legisladores, lo que implica un gasto promedio de $1.020.476.117 por cada uno.

El relevamiento comparó los presupuestos legislativos de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reveló que, en promedio, las jurisdicciones argentinas gastan $1.182 millones anuales por legislador, aunque con marcadas disparidades entre regiones.

El ranking es encabezado por Tucumán, con $2.735 millones por legislador, seguida por CABA ($2.662 millones) y Chaco ($2.492 millones). En el extremo opuesto se encuentra Santiago del Estero, que exhibe el gasto más bajo del país: $138 millones anuales por legislador.

En total, el presupuesto destinado al mantenimiento de las 24 Legislaturas provinciales y la de CABA asciende a $1,42 billones.

Catamarca, con un gasto superior a ministerios clave

El gasto legislativo catamarqueño no solo resulta elevado en términos comparativos nacionales, sino también dentro de la propia estructura provincial. El monto asignado al Poder Legislativo triplica el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, que cuenta con $23.827 millones, y más que duplica al del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, con $26.717 millones.

El estudio destaca además que la diferencia de costos entre provincias es sustancial: un legislador tucumano cuesta seis veces más que uno jujeño, y el gasto por legislador en Catamarca es casi seis veces mayor que el de San Luis, una de las legislaturas más austeras del país.

Alta proporción de personal y estructura

Otro punto analizado por la Fundación Libertad fue la cantidad de empleados por legislador, un indicador que refleja el tamaño administrativo de cada cámara. En promedio, el país registra 26 trabajadores por legislador, aunque Catamarca se ubica muy por encima de esa media, con 54 empleados por cada representante.

Encabeza este ranking Corrientes, con 72 empleados por legislador, seguida por Chaco (70). En el otro extremo, San Luis muestra la estructura más reducida, con apenas dos trabajadores por cada legislador, mientras que Córdoba tiene ocho y Entre Ríos, nueve.

En cuanto a la composición del gasto, el informe señala que el 86% del presupuesto legislativo en promedio se destina a personal, incluyendo sueldos de legisladores, secretarías, asesores y empleados permanentes o transitorios.

Las provincias con mayor proporción de gasto en personal son Santa Cruz (97,2%), Río Negro (95,1%) y Corrientes (93,2%). En tanto, los menores niveles corresponden a Santa Fe (64,6%), San Luis (73,9%) y Neuquén (75,7%).

Porcentaje del presupuesto destina al Legislativo

El estudio también analizó el peso del Poder Legislativo dentro del presupuesto total de cada provincia. En promedio, las legislaturas representan el 1,34% del gasto provincial, aunque algunas jurisdicciones superan ampliamente esa proporción.

En ese grupo se encuentran Tucumán (3,9%), Catamarca (2,7%) y Corrientes (2,1%), que figuran como las tres provincias que mayor proporción de su presupuesto destinan a mantener el Poder Legislativo.

De este modo, el informe vuelve a poner bajo la lupa el costo institucional de los cuerpos legislativos provinciales, al tiempo que plantea el desafío de evaluar la eficiencia y transparencia del gasto público en un contexto económico de fuertes restricciones fiscales.