El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al intendente de Londres, Roberto Rodríguez, para coordinar obras prioritarias y analizar la situación actual del municipio. En el encuentro también estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella.

La ocasión sirvió para definir líneas de trabajo conjuntas y proyectar obras que serán incorporadas al Presupuesto 2026, con el objetivo de mejorar la infraestructura y los servicios de la jurisdicción londrina.

Rodríguez calificó la reunión como “muy productiva” y destacó los acuerdos alcanzados. “Pudimos consensuar algunas obras para que sean incluidas en el presupuesto del próximo año. Además, recibimos la buena noticia de que en marzo comenzará la pavimentación de los primeros kilómetros en la Cuesta de Zapata”, expresó el jefe comunal.

El intendente también adelantó que se iniciarán los estudios para la Toma de captación de agua en la Junta de los Ríos -entre el río Piedra Larga y el río Los Colorados- y que se pondrá en marcha la construcción del nuevo polideportivo municipal.

“Son obras de gran magnitud y de enorme importancia para nuestra comunidad de Londres”, subrayó Rodríguez, destacando el acompañamiento del Gobierno provincial en la planificación y ejecución de proyectos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos.