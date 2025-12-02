Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a los representantes de los gremios ATE y UPCN para dialogar y avanzar en mejoras salariales para los trabajadores públicos provinciales. Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria.

En la oportunidad, se acordó con los representantes gremiales que el Adicional Mínimo Nivelador quedará fijo en el sueldo como un concepto y formará parte de la base para aplicar el porcentaje de actualización.

Esto permitirá que los trabajadores estatales vean reflejado en el sueldo de noviembre el aumento de 4,5% correspondiente a la actualización bimestral acordada oportunamente en paritarias.

Con esta acción, todos los empleados públicos recibirán aumento, puesto que el Adicional Mínimo Nivelador queda incorporado en el sueldo y será parte de la base de todos los conceptos del sueldo que se tienen en cuenta para aumentos.

Se debe remarcar que, en lo que va del año, la capacidad salarial de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial tuvieron una mejora acumulada del 47% hasta noviembre.

Por último, se recuerda que, con el pago de haberes del próximo jueves y viernes se abonarán los $40.000 correspondientes a la tercera cuota del bono.