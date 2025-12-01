Nota vista: 0

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, llevó adelante el cierre de la segunda etapa del Programa de Formación Profesional y Cultural en la Ruta del Telar, con la participación de autoridades provinciales, representantes de UNESCO y del CFI, y referentes internacionales del ámbito cultural.

La agenda comenzó en la Estación Londres de la Ruta del Telar donde artesanos londrinos compartieron sus experiencias y continuó en el taller de la familia Salvatierra, donde el joven artesano Mauro Gutiérrez mostró su trabajo, destacando la continuidad generacional de los saberes textiles.

El encuentro central tuvo lugar en la Estación Hualfín, donde se presentaron los resultados de las dos etapas del programa, los avances en formación, diseño y fortalecimiento productivo, y el nuevo Catálogo de Tintes Naturales, elaborado en cuatro encuentros experimentales con artesanas y maestras tejedoras.

La segunda etapa del programa incluyó el dictado de la Diplomatura en Tejido en Telar, el Entrenamiento Laboral para Mujeres Jóvenes de Laguna Blanca, el desarrollo de un sistema de trazabilidad para productos de la Ruta del Telar y capacitaciones especializadas.

“La Ruta del Telar es un espacio donde los saberes ancestrales, la identidad y las oportunidades de desarrollo se transforman en trabajo y futuro para Catamarca”, afirmó la ministra Soria.

La comitiva también participó del Chaku comunitario en La Angostura, donde se esquilaron más de 150 vicuñas. Cabe destacar que, en el marco de Programa de Formación Profesional y Cultural en la Ruta del Tela, se trabaja con UNESCO en el relevamiento y las gestiones necesarias para la inscripción del Chaku en el registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO.

Las actividades finalizaron en Laguna Blanca con la reapertura de la Cooperativa Mesa Local —reconstruida con financiamiento del CFI y coordinación del equipo técnico del Ministerio de Trabajo— y la entrega de certificados y herramientas a las 20 mujeres que completaron el Entrenamiento Laboral para Mujeres Jóvenes de la comunidad.

El cierre de esta etapa reafirma el compromiso del Gobierno de Catamarca con el desarrollo local, la preservación del patrimonio textil y la generación de nuevas oportunidades para las comunidades artesanales.

Participaron de las actividades: la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Desarrollo Productivo , Leonardo Zeballos, Alicia Sandoval Ruiz (UNESCO Montevideo); Nicolás Pfeifer (CFI); Javier Asioli (UNESCO); Camilo Simón Ugalde Godoy (Provincia del Huasco, Chile); Alex Orellana y José Luis Arcos Araoz (Sabores y Costumbres); la diputada Natalia Ponferrada; la senadora por Belén, Soledad Blas, y los intendentes de Londres, Roberto Rodríguez, de Hualfin, Marcelo Villagrán, de Villa Vil, Ramón Gutiérrez y de Santa María, Érica Inga.