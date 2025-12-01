Nota vista: 0

La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolvió por mayoría declarar el sobreseimiento de Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Juan Carlos Reyes y Adriana del Valle Galván en el marco de la causa conocida como “Tragedia de la Alcaidía”. Esta decisión se basa en el prolongado tiempo transcurrido desde el inicio de la causa, que data del 9 de septiembre de 2011 por lo que se declaró la “insubsistencia de la acción penal por vulneración del derecho a ser juzgados en un plazo razonable”.

La Presidenta de la Sala Penal, Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, elaboró el primero voto al que adhirió en su totalidad la ministra, Dra. Rita Verónica Saldaño. Entre los fundamentos esgrimidos refiere que la demora en el proceso judicial, que ha superado los catorce años, afectó de manera significativa los derechos de los imputados.

El Tribunal concluyó que, debido a demoras, hubo una violación al principio del plazo razonable. Por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total de Mansilla y Leiva, así como de otros coimputados, incluyendo a Juan Carlos Reyes y Adriana del Valle Galván y ordenó “girar las actuaciones a la secretaría de sumarios para que se inicien las tareas dirigidas a determinar la responsabilidad de quienes actuaron en el proceso”.