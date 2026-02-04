Nota vista: 0

Alumnas destacadas de escuelas públicas de Catamarca iniciarán su formación académica en la Universidad Torcuato Di Tella a través de un programa de becas, en el marco de un convenio firmado el año pasado entre el Gobierno provincial y la reconocida casa de estudios.

Según lo establecido en el acuerdo, la Provincia, mediante el Centro de Desarrollo Científico y Tecnológico de Catamarca (CEDECITCA), sostiene un cupo anual de becas de residencia para asumir los costos de residencia de los estudiantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la Universidad Torcuato Di Tella cubrirá la inscripción y el arancel mensual correspondiente.

El programa está destinado a estudiantes con destacado desempeño académico de establecimientos públicos de la provincia y busca ampliar las oportunidades de acceso a una formación universitaria de excelencia, promoviendo el desarrollo del talento joven catamarqueño.