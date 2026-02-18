Nota vista: 0

Asistencia y relevamiento tras el temporal en Lavalle

El equipo de Acción Social Directa intervino en Lavalle para brindar asistencia a las familias afectadas por el fuerte temporal que se registró en la zona.

Como consecuencia de las intensas precipitaciones y ráfagas de viento, cerca de 60 familias sufrieron distintos inconvenientes en sus viviendas, lo que motivó una respuesta inmediata por parte del área.

Durante la jornada, además de la entrega de asistencia directa destinada a atender las necesidades más urgentes, se realizó un relevamiento territorial para evaluar los daños ocasionados y dimensionar el impacto del fenómeno climático en cada hogar. Este trabajo fue articulado de manera conjunta con el municipio de Santa Rosa, fortaleciendo la coordinación institucional en el abordaje de la emergencia.

El operativo permitió relevar la situación particular de cada familia y planificar las acciones necesarias para garantizar acompañamiento y contención ante la contingencia.