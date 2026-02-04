Nota vista: 0

COMUNICADO OFICIAL | Bloque UCR – Catamarca

Ante manifestaciones públicas recientemente difundidas que aluden a hechos de posible gravedad institucional, desde el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical consideramos imprescindible que la Justicia de Catamarca actúe de oficio e investigue con la máxima profundidad.

Toda persona que afirme tener conocimiento sobre hechos que puedan comprometer el normal funcionamiento de las instituciones tiene la responsabilidad cívica y legal de denunciarlos por las vías correspondientes. Por ello, resulta fundamental esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Este pedido no busca amplificar versiones ni generar especulaciones, sino resguardar la institucionalidad, fortalecer la confianza pública y garantizar la independencia del Poder Judicial.

La sociedad catamarqueña necesita certezas. Cuando se pone en duda la integridad de las instituciones, es la Justicia quien debe aportar claridad y llevar tranquilidad a la ciudadanía.

Investigar con seriedad es proteger la democracia.

Bloque de Diputados

Unión Cívica Radical – Catamarca