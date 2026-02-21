Nota vista: 1

El Ejecutivo y la Iglesia acordaron el plan de obras que incluye reparaciones en fachadas, techos y estructura para preservar el ícono cultural y turístico.

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a representantes de la iglesia franciscana catamarqueña a los efectos de abordar los detalles que implica la ejecución del proyecto de restauración y puesta en valor del Convento de San Francisco. En el encuentro se dialogó sobre la cristalización de una obra que tendrá un impacto en la sociedad como también en la arquitectura histórica del casco céntrico de la ciudad. En la reunión participó el ministro de Hacienda y Obras Públicas de la provincia, Juan Marchetti, junto a su equipo de arquitectos, y el Padre Julio Buenader.

Concretamente, la obra de restauración y puesta en valor del Convento de San Francisco constituye una intervención de carácter patrimonial orientada a la preservación, recuperación y jerarquización de uno de los bienes históricos y arquitectónicos más significativos de la ciudad. En este caso en particular, el proyecto se enmarca en criterios de conservación integral del patrimonio, contemplando acciones destinadas a restituir las condiciones originales del conjunto edilicio, respetando su valor histórico, simbólico, constructivo y urbano.

Las tareas previstas comprenden intervenciones específicas sobre cubiertas, muros, revoques, carpinterías, solados y elementos ornamentales. Se ejecutarán trabajos de consolidación estructural en sectores que presentan patologías. En envolventes exteriores se prevé la recuperación de fachadas mediante limpieza, restitución de molduras, reparación de fisuras y aplicación de terminaciones compatibles con los sistemas constructivos originales. Las cubiertas serán intervenidas para garantizar su correcta estanqueidad, optimizando los sistemas de desagüe.

El proyecto incluye además la restauración de carpinterías de valor patrimonial, la puesta en condiciones de solados y la adecuación de instalaciones eléctricas, priorizando criterios de seguridad y eficiencia, sin alterar la materialidad histórica del edificio. Como parte de la puesta en valor, se incorporan mejoras funcionales que permitirán optimizar el uso cultural, religioso y turístico del conjunto, fortaleciendo su integración con el entorno urbano y promoviendo su apropiación por parte de la comunidad. La mencionada intervención no solo apunta a la conservación física del templo, sino también a la revalorización de su identidad histórica, constituyéndose en una acción estratégica para la protección del patrimonio y el fortalecimiento del circuito cultural y turístico local.