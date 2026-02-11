Nota vista: 0

El senador nacional Flavio Fama planteó una cuestión de privilegio en contra del gobernador Raúl Jalil por el traspaso de YMAD a la provincia de Catamarca.

El legislador aseguró que el acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán perjudica a todo el sistema universitario y sobre todo a la UNCa. “Es una historia de connivencia, impunidad, nepotismo y corrupción”, manifestó.

Para Fama, la maniobra debe discutirse en el Congreso por tratarse de una Ley de más de 70 años y debido a que afecta a todas las universidades de cada una de las provincias argentinas, en un contexto de desfinanciamiento y crisis.

“El traspaso le devuelve recursos a la UNT que ya recibió y malgastó. Hay un rector y funcionarios condenados por malversación de fondos. Al sistema universitario se lo ha mal criticado por ser supuestamente corrupto, ¿cuál es el mensaje que estamos dejando?”.

Además, el senador habló sobre una cláusula de indemnidad que se aprobó en la legislatura catamarqueña que exime de responsabilidades a los funcionarios de YMAD. “Es una barbaridad que concluye con la designación del hermano del gobernador. Los Jalil tiene una empresa, vaya a saber quién los audita y encima se los exime de cualquier responsabilidad”.