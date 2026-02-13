Nota vista: 0

El acuerdo establece la articulación de acciones entre la Dirección de Tránsito Municipal, la Dirección Provincial de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en el interior provincial, la Municipalidad de Fiambalá y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, junto a la Secretaría de Seguridad, firmaron un convenio de cooperación recíproca destinado a mejorar el control y la prevención del tránsito vehicular y peatonal en la jurisdicción.

La firma fue encabezada por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda; el jefe de Policía de la Provincia, Marcos Herrera; y el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, quienes destacaron la importancia de profundizar el trabajo articulado entre Provincia y Municipio.

El acuerdo establece la articulación de acciones entre la Dirección de Tránsito Municipal, la Dirección Provincial de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia, permitiendo instrumentar soluciones concretas ante las problemáticas vinculadas a la circulación y avanzar en campañas de concientización para prevenir siniestros viales.

En ese marco, el Ministerio participará activamente en los operativos de control, fortaleciendo la presencia institucional y el trabajo coordinado en territorio para optimizar las acciones de prevención y fiscalización.

Por su parte, el Municipio se comprometió a proveer los medios materiales necesarios para el desempeño de las tareas y a impulsar campañas locales de prevención.

De esta manera, Provincia y Municipio consolidan un trabajo conjunto orientado a reducir la siniestralidad y garantizar una circulación más segura para la comunidad.