El diputado provincial y presidente del bloque del Frente de Todos, Juan Carlos Ledesma, respondió con dureza a través de sus redes sociales a las declaraciones y a un video publicado por el legislador libertario Federico Lencina, en el que anunció su intención de presentar un proyecto de ley para modificar el inicio del período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

Ledesma advirtió que la propuesta desconoce de manera flagrante la Constitución de la Provincia de Catamarca, lo que consideró “grave y preocupante” tratándose de un legislador en funciones. “Uno puede aceptar la crítica política, incluso el show para las redes, pero lo que no se puede tolerar es la ignorancia institucional de quien ocupa una banca”, expresó Ledesma. En ese sentido, recordó que el artículo 91 de la Constitución Provincial establece con total claridad que las sesiones ordinarias comienzan el 1° de mayo y finalizan el 30 de noviembre.

“Anunciar en un video un proyecto que contradice la Constitución no es innovación ni valentía política: es no haber leído las reglas básicas que juró respetar”, remarcó el legislador oficialista. Asimismo, Ledesma señaló que este tipo de acciones evidencian improvisación, desapego al trabajo legislativo y desprecio por la institucionalidad, además de una preocupante tendencia a priorizar el impacto mediático por sobre el estudio y la responsabilidad.

Finalmente, el presidente del bloque del Frente de Todos sostuvo que “Catamarca no necesita legisladores que actúen para las redes, sino representantes que trabajen con seriedad, conocimiento y respeto por la Constitución y por los ciudadanos que los eligieron”.