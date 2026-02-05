Nota vista: 0

En la localidad de Los Altos se llevó a cabo la puesta en funcionamiento de una nueva subestación transformadora en el barrio Alberdi y plaza San Martín, una obra ejecutada de manera conjunta entre el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca, Energía de Catamarca SAPEM y el Municipio de Los Altos.

La infraestructura permitirá mejorar y reforzar el suministro eléctrico, beneficiando de manera directa a vecinos de los barrios Alberdi, 25 de Mayo y el sector de plaza San Martín, garantizando mayor estabilidad y capacidad en el servicio.

Durante la habilitación de la obra estuvo presente el intendente Raúl Barot, quien indicó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno de Catamarca para continuar fortaleciendo los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.