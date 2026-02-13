Nota vista: 0

La Cámara de Senadores de la Nación debate en el día de hoy el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, en lo que se anticipa como una jornada favorable para el oficialismo. Los bloques del PRO, la UCR y algunos bloques provinciales manifestaron su apoyo a la medida. Las intervenciones peronistas, por su parte, critican fuertemente la pérdida de derechos laborales de la medida, entre ellas, las indemnizaciones, el pago de las horas extras y vacaciones. En ese contexto, la senadora Lucía Corpacci cuestionó tajantemente el proyecto. «El trabajador no vende su trabajo; vive de él», apuntó.

«Esta mañana, a las 8 de la mañana, recibimos lo que se supone es la versión definitiva con la modificación de 50 artículos. O sea el 25% del proyecto de ley fue modificado sin discusión y nos fue notificado esta mañana», apuntó. Y luego prosiguió: «Este proyecto de ley pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que ese trabajo genera. Este proyecto de ley considera al trabajo como una mercancía».

«No es una mercancía; no es algo que se puede vender. El trabajador no vende su trabajo; vive de su trabajo. No es algo que tenga para vender como sí tiene el empresario. Sin embargo, este proyecto lo deja absolutamente desprotegido». En este sentido, Corpacci criticó el discurso de que la reforma laboral «generará más trabajo»: «esto es una mentira», sostuvo.

«Cuando se dice ‘modernización laboral’ sería ir a donde va el mundo, con jornadas laborales reducidas, más reconocimiento de derechos, los derechos cuando nace un niño en la familia, las licencias compartidas. Pero no, acá vamos atrás, quitamos todos los derechos», argumentó su posición la legisladora.