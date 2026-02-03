Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil mantuvo un encuentro de trabajo con los intendentes Raúl Úsqueda (Fiambalá) y Ramón Gutiérrez (Villa Vil, Belén), con el objetivo de coordinar acciones y definir obras que se ejecutarán con fondos provenientes de la actividad minera, a través del fideicomiso, regalías y aportes extraordinarios.

En la reunión se informó que, con recursos mineros, se concretará la adquisición de una ambulancia destinada a la localidad de Laguna Blanca y una camioneta para la comunidad de Carachi.

Por otra parte, se confirmó que la empresa Zijin-Liex realizará un aporte extraordinario de $400 millones de pesos al Fideicomiso Minero, que serán destinados a obras en la jurisdicción de Fiambalá. En este marco, se acordó que la próxima semana equipos del Ejecutivo Provincial participarán de las audiencias públicas en Fiambalá, donde se definirá el plan de obras prioritarias para el distrito.

A través del diálogo con el municipio de Fiambalá, se presentarán como propuesta las obras de construcción del Polideportivo, la puesta en valor de las Termas de Fiambalá, la terminación del camino a Chuquisaca para conectar Fiambalá con Antofagasta de la Sierra, obras de riego y canales en los ríos Guanchín y Las Lozas, además de un bypass en la localidad de Palo Blanco, entre otras.

Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la ministra de Minería, Teresita Regalado; el diputado nacional Sebastián Nóblega; y la senadora departamental por Tinogasta, Pamela López.