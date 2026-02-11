Nota vista: 0

El intendente capitalino anunció préstamos de $400.000 a tasa mínima para el sector municipal y un ambicioso plan de bacheo para contrarrestar los daños de las lluvias.

En un contexto marcado por desafíos económicos y climáticos, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, anunció un paquete de medidas que buscan equilibrar la asistencia financiera a las familias con la recuperación de la infraestructura urbana. A través de un diálogo directo con la prensa, el jefe comunal detalló el alcance de los nuevos créditos para el sector público municipal y el lanzamiento de un operativo vial de gran escala diseñado para normalizar el estado de las calzadas tras un periodo de inclemencias climáticas.

El alivio económico: créditos «Vuelta al Cole»

Ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo, la Caja de Crédito Municipal se posiciona como el brazo ejecutor de una política de asistencia directa. Saadi confirmó el lanzamiento del crédito denominado «Vuelta al Cole», una línea de financiamiento diseñada para aliviar el impacto de los gastos escolares en el presupuesto de los trabajadores de la comuna. Esta iniciativa abarca a una amplia franja de la administración, incluyendo a trabajadores de planta, personal becado y contratados del municipio, garantizando una cobertura inclusiva frente a la realidad económica actual.

En cuanto a las condiciones de estos préstamos, el monto total asciende a los $400.000, estipulándose una tasa de interés del 1% mensual. El intendente hizo especial hincapié en la ventaja comparativa de esta cifra al contrastarla con la inflación del 2,9%, lo que representa un beneficio real y un resguardo para el bolsillo del empleado municipal. Para asegurar que este esfuerzo presupuestario impacte positivamente en la economía local, el dinero se depositará directamente en comercios adheridos mediante un convenio con la Unión Comercial. Esta modalidad busca fomentar el consumo interno en un sector que, según indicaron referentes del rubro, ha sufrido una caída drástica en sus niveles de venta.

Reconstrucción vial: plan intensivo en 24 zonas

Otro de los puntos centrales de la agenda pública abordada por Saadi es el deterioro de las calles de la ciudad. Al reconocer el legítimo malestar que esta situación genera en los vecinos, el jefe comunal anunció que en un plazo aproximado de 15 días dará inicio un plan intensivo de bacheo y repavimentación. La envergadura de este operativo vial se refleja en su organización territorial, ya que la ciudad ha sido dividida en 24 zonas, cada una de las cuales contará con cuadrillas asignadas para trabajar de manera simultánea en todo el ejido urbano.

El diagnóstico técnico presentado por el intendente arroja que el 80% de los daños presentes en el asfalto son consecuencia directa de las persistentes lluvias registradas recientemente y de la obsolescencia de los caños de agua. Ante este panorama, Saadi realizó un pedido público para lograr una mayor coordinación con Aguas de Catamarca. El objetivo primordial es evitar que la falta de sincronización resulte en nuevas pérdidas de agua que terminen rompiendo las obras de bacheo recién terminadas, protegiendo así la inversión y el esfuerzo de los trabajadores viales.

Financiamiento nacional y calendario institucional

La relación con el Gobierno Nacional y el impacto de los recortes presupuestarios también formaron parte del balance de gestión. Saadi lamentó profundamente la paralización de una obra estratégica para la ciudad, como es la urbanización de 500 terrenos en las cercanías del Parque Sur. Este proyecto, que actualmente presenta un 40% de avance, se encuentra detenido debido al corte de los fondos nacionales destinados a su ejecución, lo que representa un obstáculo para el desarrollo habitacional planificado.

Finalmente, el intendente trazó la hoja de ruta para el inicio del año legislativo y educativo. Confirmó que el acto de inicio de sesiones ordinarias se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo, cumpliendo con los plazos institucionales. Por su parte, el ciclo lectivo en el ámbito municipal comenzará formalmente el lunes 2 de marzo, cronograma que se mantiene tras las reuniones paritarias previstas con el gremio docente SIDCA, con quienes se espera alcanzar los acuerdos necesarios para asegurar el normal inicio de las clases.