El Ministerio de Salud de la provincia firmó un acta acuerdo con la Dirección de Centros Vecinales y Asociaciones Civiles con el fin de trabajar en forma conjunta para dar respuestas a problemáticas sociales.

La Directora de Políticas Asistenciales en Salud Mental y Adicciones, Julieta Lobo Molina, encabezó la rúbrica junto a la Directora de Centros Vecinales y SePaVes, Miriam Fregenal. El acta tiene por objeto la implementación del “Dispositivo Grupal Pausa”, mediante estrategias preventivas y comunitarias para la promoción del cuidado de la salud mental desde un enfoque integral, de derechos humanos y perspectiva de género, acercando a la comunidad herramientas para la construcción de redes colectivas de cuidado.

Esta iniciativa propone habilitar un espacio de acompañamiento para abordar problemáticas de salud mental, donde las personas puedan intercambiar experiencias, malestares, ideas y vivencias, promoviendo la escucha, la reflexión y el fortalecimiento de lazos comunitarios, respetando la singularidad de cada participante.

En este sentido, desde el Ministerio de Salud se desarrollarán estrategias específicas para la construcción de referentes comunitarios que acompañen estos dispositivos grupales.

Al respecto, Miriam Fregenal señaló que “a partir de este convenio vamos a poder instalar estos dispositivos para abordar las problemáticas de los vecinos, brindando un lugar donde van a ser escuchados y acompañados según sus necesidades; la salud mental es una parte fundamental de la salud integral, y como Estado debemos ser el nexo para abordar las problemáticas de la comunidad y brindar la contención que cada vecino merece”.