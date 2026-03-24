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Cada 24 de marzo conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El PJ provincial se convocó a marchar en la jornada de hoy a partir de las 18 hs desde Plaza 25 de Agosto a Plaza 25 de Mayo, recorriendo las distantas calles centricas de la ciudad Capital.

Posteo en Redes:

Compañeros y compañeras este 24 de marzo marchamos!

Adherimos a la marcha del #24M convocada por Organizaciones de derechos Humanos de Catamarca. Nos encontramos en la Plaza 25 de Agosto a partir de las 18:00hs. Los esperamos!!