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Más de 150 personas participaron este sábado del 1° Encuentro Peronista del año en Fray Mamerto Esquiú, donde dirigentes, militantes y vecinos debatieron la realidad actual, expresaron su acompañamiento a los gobiernos provincial y municipal y llamaron a fortalecer la organización territorial.

Con una importante participación, se llevó a cabo el encuentro convocado por el PJ local, que preside el senador Guillermo Ferreyra, en una jornada donde se reafirmó el acompañamiento al Gobierno provincial y a la gestión municipal.

El encuentro contó con la presencia de la intendenta Alejandra Benavidez, quien además se desempeña como secretaria de la Mujer del PJ, junto a dirigentes locales, vecinos, militantes y simpatizantes del peronismo, en una muestra clara de compromiso con el fortalecimiento del espacio político y la organización territorial.

Más de 150 personas participaron de la jornada, en una convocatoria que fue valorada de manera muy positiva por los organizadores, especialmente por la presencia de nuevos compañeros y compañeras con entusiasmo por involucrarse activamente en la vida política y social del departamento.

También participaron referentes de todos los distritos, los concejales Patricia Agreguez, Valeria Sobrado, Tulio Canil y el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Acosta, quienes acompañaron activamente este primer encuentro del año.

Durante la actividad se desarrolló una dinámica participativa en mesas de trabajo, donde se compartieron diagnósticos y propuestas sobre la realidad social y económica actual, analizando el impacto que generan en la provincia y en los municipios las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional.

En ese marco, los asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la organización, el trabajo territorial, la cercanía con los vecinos y la escucha activa, como herramientas fundamentales para afrontar el contexto actual y construir una alternativa política con compromiso, presencia y sensibilidad social.

Asimismo, quedó expresado el acompañamiento a la gestión municipal que encabeza la intendenta Alejandra Benavidez, destacando las acciones que viene llevando adelante para fortalecer la presencia del Estado municipal en la comunidad, en articulación con el Concejo Deliberante, el Senado y el Gobierno de la Provincia.

Este primer encuentro marca el inicio de una agenda de trabajo política y territorial que apunta a consolidar la unidad, ampliar la participación y seguir fortaleciendo al peronismo de Fray Mamerto Esquiú de cara a los desafíos del tiempo que viene.

Al cierre de la jornada, el senador Guillermo Ferreyra expresó: “Este encuentro nos deja una certeza: el peronismo de Fray está de pie, organizado y comprometido con nuestra gente. Tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros gobiernos provincial y municipal, pero también de estar al lado de cada vecino, escuchar, militar y construir respuestas. Esa es la tarea que tenemos por delante y ese es el camino que hoy volvimos a reafirmar juntos”.