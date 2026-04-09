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Reunión entre autoridades de Turismo Capital y FAEVYT

La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, Inés Galíndez, recibió a Andrés Deyá, presidente de la Federación de Agencias de Viaje de Argentina (FAEVYT), y a Cristian Fernández, Pte. de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Catamarca. La reunión tuvo como objetivo central intercambiar experiencias y miradas en pos de consolidar el rol de las agencias receptivas y potenciar el posicionamiento de la ciudad como un destino de referencia.

Uno de los puntos destacados del encuentro fue la necesidad de profesionalizar a las agencias locales en el segmento del Turismo de Reuniones. Galíndez subrayó la importancia de que los operadores se especialicen y comprendan el impacto económico y las oportunidades que genera este mercado para la ciudad.

En este sentido, se anunció que, a través de INCATUR (Instituto de Capacitación Turística), se podrían brindar herramientas y programas específicos para fortalecer las competencias de las agencias de viajes locales, asegurando que cuenten con el respaldo institucional necesario para su crecimiento.

Por su parte, Andrés Deyá destacó la importancia de la sinergia entre el sector público y el privado para garantizar un turismo sólido y con proyección a futuro. La visita del presidente de FAEVYT formó parte de un relevamiento federal para conocer las necesidades específicas de cada provincia en el ámbito público y privado, y coordinar acciones que beneficien a toda la cadena de valor turística.

Durante el encuentro, se trabajó además en la articulación de una estrategia de comunicación unificada. El objetivo es que todos los actores del sector transmitan una imagen clara y atractiva del destino, permitiendo que tanto el turista de ocio como el de negocios comprenda plenamente la oferta de Catamarca Capital.

Finalmente, se enfatizó la necesidad de que las agencias locales logren que el turista —especialmente aquel que llega en contingentes— permanezca más tiempo en la ciudad, consumiendo los productos y servicios que Catamarca Capital tiene para ofrecer.