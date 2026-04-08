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La escribana del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Adriana Mónica Nechevenko, se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

La Justicia busca esclarecer el patrimonio de Adorni y el origen de los fondos utilizados en diversas operaciones inmobiliarias.

«Ya contesté preguntas», aseguró Nechevenko al salir de Comodoro Py, donde declaró por alrededor de dos horas y media.

La escribana de Adorni intervino en la escrituración de un departamento en Caballito (adquirido por 230.000 dólares con una hipoteca privada de dos jubiladas) y en la de una casa en el country Indio Cuá Golf Club, cuyos mecanismos de financiamiento son investigados por la fiscalía a cargo de Pollicita.

Nechevenko ya había pasado por Comodoro Py años atrás como testigo en un juicio relacionado con el tráfico de efedrina. En tanto, Adorni ya contrató al abogado penalista Matías Ledesma para representar su defensa en esta y otras causas paralelas, como la que investiga sus viajes internacionales en vuelos privados.

Citan a declarar a cuatro mujeres en la causa por las propiedades de Manuel Adorni

En el marco de la investigación judicial sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la fiscalía citó a declarar a cuatro mujeres que habrían otorgado préstamos en dólares a través de hipotecas privadas para la compra de dos propiedades en Caballito.

La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y alcanza a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la adquisición del departamento de la calle Miró donde reside actualmente el funcionario. También fueron convocadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes figuran en la operación de otro inmueble ubicado sobre la calle Asamblea.

De acuerdo al cronograma dispuesto, Sbabo y Viegas deberán presentarse el jueves 9, mientras que Molina y Cancio fueron citadas para el lunes 13.

El foco de la investigación está puesto en la compra de un departamento realizada por Adorni el 18 de noviembre de 2025 por 230.000 dólares. La operación generó sospechas por dos factores: el valor, considerado por debajo del mercado para una propiedad de casi 200 metros cuadrados en esa zona, y el origen del financiamiento, ya que dos jubiladas habrían aportado cerca del 87% del monto a través de préstamos.