El orgullo catamarqueño Josué Agüero ya cumplió con la balanza y dejó todo listo para una noche que promete ser histórica. Marcó 58,700 kg, mientras que su rival, el mexicano Ángel García Molina, registró **58,800 kg**.

El pesaje se realizó en Santiago de Chile y ahora sí… todo está listo para la gran defensa del título Oro AMB Superpluma este sábado.

La Máquina está afilada, concentrada y con hambre de gloria. Catamarca lo respalda y el país lo sigue.

ESTE SÁBADO SE DEFINE TODO

DALE COMPARTIR, QUE LO VEA TODO EL MUNDO

Que se sienta el apoyo desde casa… ¡VAMOS JOSUÉ!