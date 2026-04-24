El orgullo catamarqueño Josué Agüero ya cumplió con la balanza y dejó todo listo para una noche que promete ser histórica. Marcó 58,700 kg, mientras que su rival, el mexicano Ángel García Molina, registró **58,800 kg**.

📍 El pesaje se realizó en Santiago de Chile y ahora sí… todo está listo para la gran defensa del título Oro AMB Superpluma este sábado.

💥 La Máquina está afilada, concentrada y con hambre de gloria. Catamarca lo respalda y el país lo sigue.

🚨 ESTE SÁBADO SE DEFINE TODO 🚨

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Que se sienta el apoyo desde casa… ¡VAMOS JOSUÉ! 💪🔥

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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