Nota vista: 0

Coordinaron lineamientos para la creación de una nueva herramienta de gestión municipal que permitirá identificar y potenciar a los prestadores locales.

En el marco del proyecto de ordenanza para fortalecer la cadena de valor turística, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, mantuvieron un encuentro de trabajo. El objetivo fue coordinar competencias, armonizar criterios y delinear acciones conjuntas que mejoren la competitividad y calidad del destino.

Participaron del encuentro la Secretaria Provincial de Gestión Turística, Evangelina Quarin; el Director Provincial de Desarrollo de Productos Turísticos, Gonzalo Nieto; y la Directora Provincial de Calidad Turística, Noelia Miranda. Por parte del equipo técnico municipal, estuvieron presentes Jorge Cejas, Lilian Ahumada y María Elisa Gasó, en representación de la Subsecretaría de Transformación y Gestión Pública.

Durante la reunión, el equipo capitalino presentó los avances del plan de reordenamiento de la oferta, mientras que los representantes provinciales aportaron su experiencia en gestión de calidad y desarrollo de productos. Se abordaron temas clave como la delimitación de competencias, los procedimientos de identificación de prestadores y la simplificación administrativa.

«El Ministerio de Turismo está comprometido con el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. Este proyecto municipal es un ejemplo de gestión planificada, y desde la Provincia vamos a acompañar este proceso de formalización con todas las herramientas a nuestro alcance», expresó Evangelina Quarin.

Ambos equipos coincidieron en que la Capital atraviesa un ciclo de vida de destino en consolidación, lo que hace prioritario establecer una nómina actualizada de servicios. «Trabajamos bajo los principios de complementariedad y cooperación, respetando la naturaleza de la norma que busca ordenar y potenciar la oferta de servicios en la capital catamarqueña», señaló Jorge Cejas, responsable del Observatorio Turístico Municipal.

Contexto y compromisos mutuos

Este impulso de formalización y ordenamiento surge ante el incremento de la demanda turística en la ciudad, que ha dejado de ser un destino de paso para empezar a consolidarse como un destino en desarrollo. Ante un crecimiento que fue inicialmente desarticulado, se busca ahora aplicar políticas de gobernanza que consideren la realidad pospandemia.

«Es fundamental contar con reglas claras que impidan la competencia desleal y resguarden la seguridad y bienestar de nuestros visitantes mediante una identificación oficial de prestadores», señalaron desde el equipo técnico municipal.

Como resultado del encuentro, la Provincia propuso la firma de un convenio de cooperación y transferencia que permitirá generar de manera colaborativa información estadística sobre el sector, armonizar criterios metodológicos para la producción de datos relacionados al turismo de ocio y al turismo de eventos y reuniones (segmento clave para romper la estacionalidad) y coordinar acciones de asistencia técnica recíproca.

Con esta reunión se cierra la fase inicial del proyecto, en la que fueron consultados representantes legislativos, concejales de la Capital y ministerios provinciales con competencia en la materia. El proceso continuará ahora con rondas de participación ciudadana, destinadas a incorporar las voces y necesidades del sector privado, para posteriormente elevar el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante de la Capital.