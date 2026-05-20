ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE Y EL IES CHAVARRÍA

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca firmó un acuerdo marco de cooperación con el Instituto de Estudios Superiores Juan Manuel Chavarría para el desarrollo de prácticas profesionalizantes supervisadas destinadas a estudiantes de la Tecnicatura en Turismo.

La firma del convenio se concretó este miércoles 20 de mayo entre la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y la rectora del Instituto Juan Manuel Chavarría, María Alejandra Del Prete. También participaron la secretaria académica de la institución, Romina Varela; el profesor de prácticas profesionalizantes, Jorge Ríos; y el director de Desarrollo y Oferta Turística del ministerio, Gonzalo Nieto.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la formación académica de los estudiantes a través de experiencias concretas en territorio, permitiéndoles poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y tomar contacto con ámbitos laborales vinculados al turismo y al desarrollo local.

En este marco, los alumnos participarán de acciones orientadas al relevamiento y análisis de recursos naturales, culturales, tecnológicos y humanos de distintas localidades, promoviendo herramientas de planificación turística con impacto comunitario. La propuesta busca, además, generar información útil para el desarrollo de la actividad turística y compartirla con las comunidades involucradas.

Entre los ejes de trabajo previstos se encuentran la realización de relevamientos territoriales, la organización de información técnica en fichas FAS, la identificación de actores comunitarios y la elaboración de propuestas vinculadas al desarrollo turístico local. También se impulsarán acciones de concientización turística en instituciones educativas y actividades vinculadas a la preservación de los recursos naturales y culturales.

Desde ambas instituciones destacaron la importancia de este tipo de articulaciones entre el sistema educativo y el sector público, ya que permiten que los estudiantes complementen su formación teórica con experiencias prácticas y contribuyan, al mismo tiempo, al fortalecimiento de las comunidades y destinos turísticos de la provincia.