MIÉRCOLES 22 DE JULIO

El dúo Orellana Lucca se presentará el miércoles 22 de julio en El Patio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, llevando al escenario una de las propuestas más representativas del folclore santiagueño actual.

Integrado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca, el grupo logró construir una identidad propia dentro de la música popular argentina, combinando la raíz tradicional del monte santiagueño con una mirada contemporánea del folclore. A lo largo de su trayectoria, se consolidaron como una de las formaciones más reconocidas del género, recorriendo festivales y escenarios de todo el país.

Referentes de una nueva generación del folclore santiagueño, fueron consagración en algunos de los festivales más importantes del país como Cosquín y Jesús María. A lo largo de su carrera recorrieron escenarios de todo el país con un repertorio atravesado por chacareras, zambas y canciones profundamente ligadas a la identidad del norte argentino.

El escenario de El Patio acompañará las tardes de la Fiesta del Poncho con diferentes propuestas artísticas de todos los géneros, brindando la oportunidad de disfrutar espectáculos totalmente gratuitos en el marco de la fiesta mayor de los catamarqueños.