MIÉRCOLES 22 DE JULIO

Juan Fuentes se presentará el miércoles 22 de julio en El Patio del Poncho, sumándose a una nueva jornada de música y encuentros en uno de los espacios más convocantes del festival.

Dueño de una de las voces más reconocidas del folclore, el artista salteño inició su camino musical como integrante de Los Huayra, grupo con el que recorrió los principales escenarios del país durante más de una década. Desde su etapa solista, consolidó un repertorio que combina canciones populares de raíz folclórica y una fuerte impronta personal.

Con interpretaciones de zambas, chacareras y baladas folclóricas, Juan Fuentes construyó un camino dentro de la música argentina, convirtiéndose en uno de los artistas más destacados de la nueva generación del folclore nacional.

El Patio volverá a ser uno de los grandes puntos de encuentro de la Fiesta del Poncho, con espectáculos gratuitos y una programación que reunirá a artistas de distintos géneros para acompañar cada jornada de la fiesta mayor de los catamarqueños.