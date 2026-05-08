Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de un sujeto de 25 años de edad, al Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, Dpto. Capayán.

El joven, permanecía alojado en la División Investigaciones y fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, por lo que al culminar con los trámites de rigor quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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