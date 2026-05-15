El jurado del 3° Salón de Artes Visuales Catamarca 2026 anunció las obras ganadoras del certamen, tras una extensa jornada de deliberación realizada este viernes 15 de mayo en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela.

Las distinciones fueron otorgadas a los siguientes artistas y obras:

1° Premio Adquisición: Rodolfo Edgardo Soria, de Santiago del Estero, con la escultura “Diluvio ¿Algo estaremos haciendo mal?”

2° Premio Adquisición: Viviana Raquel Averboch, de Catamarca, con la escultura “Tiempos Violentos”

3° Premio Adquisición: Emiliano D´Amato Mateo, de Tucumán, con la obra textil “Laberinto” (Serie La línea vulnerable).

Primera mención adquisición: Virginia Chialvo Lasala, de Jujuy, con el grabado “Tramas de Cultivo”

Segunda mención adquisición: Carolina Grillo, de Salta, con la fotografía ST, de la serie Perder un objeto.

Además, el jurado otorgó otras dos menciones no adquisición, para Diego Alexis Sarmiento, de La Rioja, con la obra “Picos, canillas o grifos”; y para Marianela Torino y Juliana García, de Salta, con el dibujo “Habitar”.

El jurado estuvo integrado por Marcela Cardillo, abogada y especialista en industrias culturales y creativas, con más de diez años de experiencia en diseño y gestión de políticas públicas culturales en Argentina; Raquel Zeitune, licenciada y profesora en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con maestría en Museología; y Tomás Enrique Bree (Jujuy, 1984), licenciado en Artes Plásticas por la UNT, artista visual y gestor cultural con más de 15 años de trayectoria en el NOA.

Durante la evaluación, los integrantes del jurado destacaron el crecimiento del salón y la calidad de las obras presentadas en esta edición, que por primera vez tuvo carácter regional.

Tomás Enrique Bree señaló que “abrir el salón a la región fue un gran acierto”, ya que permite generar vínculos entre artistas de distintas provincias y conocer las diversas producciones contemporáneas del NOA. Además, destacó la amplitud de disciplinas presentes y el crecimiento sostenido en el nivel de las obras participantes.

En la misma línea, Marcela Cardillo remarcó la importancia de sostener estos espacios de exhibición y reconocimiento artístico: “En un momento donde hay pocos lugares donde los artistas se pueden presentar, celebrar una tercera edición y ampliar el salón a la región es algo muy valioso”. También subrayó el alto nivel de las obras seleccionadas y alentó al público catamarqueño a visitar la muestra.

Por su parte, Raquel Zeitune destacó la complejidad de la selección debido a la diversidad de lenguajes y expresiones presentes en la convocatoria. Asimismo, valoró especialmente la incorporación de obras textiles, cerámicas y escultóricas, y resaltó la importancia de que el salón contribuya al crecimiento del patrimonio artístico provincial mediante la adquisición de obras.

Organizado por la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, este 3er certamen tuvo carácter regional con la participación de artistas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, en las disciplinas Pintura, Fotografía, Grabado, Textil, Dibujo y Escultura.

Inauguración de la muestra

La muestra del 3° Salón de Artes Visuales Catamarca 2026, integrada por obras de 40 artistas seleccionados entre las 196 postulaciones recibidas, será inaugurada el lunes 18 de mayo a las 19 horas en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, ubicado en San Martín 316.

La apertura contará con la presencia de autoridades de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, además de artistas participantes tanto catamarqueños como de la región.

Para ver las obras ganadoras: https://www.instagram.com/p/DYXxExBlmRB/?igsh=eGM1cmhobmR5endv