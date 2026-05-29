l bioquímico Luis Marcos Bracamonte, de 51 años, perdió la vida en la mañana de este viernes tras descompensarse mientras conducía su automóvil en la Capital.

El hecho ocurrió en la zona de avenida Güemes y Ojo de Agua, donde el vehículo terminó impactando contra un árbol. Según las primeras informaciones, el profesional habría sufrido un infarto mientras manejaba.

Bracamonte se desempeñaba en el Hospital de Niños Eva Perón y su fallecimiento generó conmoción entre compañeros, familiares y allegados.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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