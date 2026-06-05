El Gobierno de Catamarca continúa fortaleciendo el trabajo técnico de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica. Durante la segunda reunión virtual de referentes de subcomisiones se definieron los lineamientos estratégicos que darán forma al informe técnico provincial y se estableció la hoja de ruta para los meses de junio y julio.

Tras el primer encuentro presencial realizado en el Nodo Tecnológico, los equipos especializados presentaron avances metodológicos y los primeros diagnósticos en áreas consideradas fundamentales para el futuro de la provincia.

Entre ellas se destacan Educación, Salud, Infraestructura y Servicios Básicos, Cuidado Intergeneracional, Política Migratoria y Dinámicas Socioculturales, con el objetivo de generar información precisa para la toma de decisiones basadas en evidencia.

Durante la reunión, la subcomisión de Educación y Formación del Capital Humano advirtió sobre el impacto que la disminución de la natalidad podría tener en la matrícula escolar y planteó la necesidad de planificar procesos de reconversión laboral ante el incremento de la expectativa de vida.

En paralelo, la subcomisión de Salud informó que avanza en la elaboración de un perfil epidemiológico provincial y en el relevamiento de programas vinculados al envejecimiento saludable, en coordinación con los municipios.En materia migratoria y social, los equipos técnicos destacaron la importancia de analizar tanto los movimientos internos como la migración internacional, identificando como fenómeno emergente el retorno de catamarqueños que residen en el exterior.

Además, se ratificó el compromiso de incorporar la realidad de todos los municipios al diagnóstico provincial mediante encuentros híbridos y una agenda de reuniones quincenales hasta julio, con el propósito de posicionar a Catamarca a la vanguardia de la planificación territorial y el diseño de políticas públicas adaptadas a las transformaciones demográficas de la sociedad.