El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de Catamarca avanzaron en la firma de un convenio marco de cooperación que permitirá implementar un mecanismo de movilidad y selección de agentes públicos para cubrir vacantes dentro del ámbito judicial provincial.

El acuerdo fue suscripto por el gobernador Raúl Jalil, el senador Ramón Figueroa Castellanos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y los ministros de la Corte de Justicia, Hernán Martel y Jorge Bracamonte. También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y la asesora general de Gobierno, Mara Murua.

La iniciativa establece un sistema destinado principalmente a incorporar al Poder Judicial profesionales con título universitario que actualmente se desempeñen como empleados de planta permanente en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Además, de manera excepcional, se podrán considerar postulantes con títulos intermedios o formación técnica vinculada a informática, programación, sistemas y tecnologías de la información cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

Los postulantes deberán atravesar concursos de antecedentes, mérito y entrevistas personales, bajo criterios de transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad. La participación será voluntaria y el proceso estará reglamentado por el Poder Judicial.

El convenio establece que los agentes seleccionados serán transferidos al Poder Judicial junto con sus cargos y partidas presupuestarias, conservando su antigüedad y garantizando, como mínimo, el salario que perciben en su organismo de origen.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, con renovación automática, y busca fortalecer la cooperación institucional entre los tres poderes y optimizar los recursos humanos de la administración pública provincial.