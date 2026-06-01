La comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús se dispone a iniciar el mes dedicado a su Santísimo Patrono, con celebraciones litúrgicas y otras actividades.

PROGRAMA

Todos los días

18.15 Rezo del Mes del Sagrado Corazón de Jesús.

19.00 Santa Misa.

Viernes 5 de junio

Primer viernes: Consagración de nuevos miembros de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón.

Sábado 6

11.00 Bautismos.

15.30 Peregrinación al Santuario para participar de la Santa Misa y Procesión de Corpus Christi. Todas la Comunidades se concentran en la Sede Parroquial.

Sábado 6 y domingo 7

Colecta Nacional de Cáritas. Se realiza el aporte para ayudar a los más necesitados.

Viernes 12

19.00 Santa Misa de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Los que lo hayan solicitado y se hayan preparado hacen la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús.

Sábado 13

10.30 Visita de la imagen del Sagrado Corazón a la Comunidad de Bajo Hondo.

11.30 a 17.00 Peña comunitaria en honor del Sagrado Corazón de Jesús

17.00 Visita de la imagen del Sagrado Corazón a la Comunidad de San Cayetano.

Domingo 14

10.00 Visita de la imagen del Sagrado Corazón a la Comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, barrio Monte Cristo.

Viernes 19

19.00 Santa Misa con la Unción de los enfermos.

Domingo 21

10.00 Visita de la imagen del Sagrado Corazón a la Comunidad del Divino Niño, barrio Villa Eumelia.

Culminación Solemne del Mes del Sagrado Corazón de Jesús

Domingo 28

17.00 Procesión con la Imagen del Sagrado Corazón. Salida desde la Iglesia de San Cayetano.

18.00 Santa Misa.

19.00 Recreación y chocolate comunitario.

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.