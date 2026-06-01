El gobernador Raúl Jalil encabezó la inauguración de una nueva sede del Registro Civil en la localidad de Miraflores, departamento Capayán, en un acto que contó con la presencia del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella y el intendente de Huillapima, Omar Soria.

La nueva dependencia permitirá que los vecinos de la zona puedan realizar trámites de manera permanente sin necesidad de trasladarse hasta la Capital provincial. Entre los servicios disponibles se encuentran la gestión de DNI, pasaportes y otros trámites administrativos vinculados al organismo.

El ministro Alberto Natella destacó el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de los servicios públicos y remarcó que la prioridad de la gestión es “trabajar para toda la comunidad”.

Además, agradeció el acompañamiento de las autoridades presentes y valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado, en especial de la Secretaría de Asuntos Institucionales, al considerar que “el esfuerzo conjunto es fundamental para llevar adelante políticas públicas que beneficien a la sociedad catamarqueña”.

También participaron del acto la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; el director del Registro Civil de Catamarca, Sebastián Segura; el senador departamental, Gonzalo Ormachea y demás autoridades provinciales y municipales.