A partir de hoy quedó operativo en las unidades de transporte de pasajeros de toda la provincia el beneficio del 50% de descuento en el boleto que ofrece el Programa Marcatón Transporte para los usuarios que se registraron a través de la app Mi Catamarca. Si bien el registro continúa, los nuevos usuarios van siendo incorporados por etapas a las bases de datos del Gobierno provincial y del Banco Nación luego de chequear el cumplimiento del requisito del domicilio en Catamarca.

Es decir que los usuarios del servicio de transporte urbano de pasajeros que quieran sumarse deben registrarse en Marcatón Transporte de la aplicación Mi Catamarca con nombre y contraseña.

Para acceder al beneficio del 50% de descuento en pago con QR del boleto usando BNA+ con saldo en cuenta, es decir que se trata de una compra con tarjeta de débito en las terminales ubicadas en los colectivos de todas las líneas del servicio urbano que funcionan en la provincia.