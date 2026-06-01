En el marco del Día Nacional de la donación de órganos y tejidos, que se conmemora cada 30 de mayo, la ministra de Salud, Johana Carrizo, junto al director de Ablación e Implante de Catamarca (DAICA), Marcelo Lobo, hizo entrega de un móvil para traslado, financiado a través de los proyectos de inversión del INCUCAI.

En la ocasión, también se entregaron insumos informáticos con el fin de facilitar las tareas diarias, dado que la Dirección de DAICA se maneja por sistema SINTRA permanente.

Marcelo Lobo señaló que “hoy nos reunimos para homenajear a todos los donantes de tejidos, especialmente a los catamarqueños que dijeron sí a la donación, sí a la vida. En nombre de los pacientes trasplantados, quiero agradecer a las familias donantes por acompañar el proceso y entender el honor que existe en el acto de donar”.

Además, agradeció al equipo de profesionales: “son excelentes personas capacitadas para realizar esta tarea altamente compleja con la firme convicción de lo que hacemos y con vocación de servicio que nos impulsa a continuar”, expresó.

Por otro lado, destacó que “el Plan Estratégico Provincial, implementado en 2021, tiene como uno de sus pilares la implementación de medios para aumentar la disponibilidad de órganos y tejidos con fines de trasplante, para lo que se crearon las unidades de procuración en los hospitales de Capital, donde se sumaron los sanatorios privados y Hospitales Zonales de Belén y Andalgalá”. Seguido, contó que “fue la primera vez que tuvimos donantes en el interior de la provincia: dos donantes de córneas en Belén, donde tenemos un gran equipo, muy comprometido”.

Para finalizar, resaltó que “esta red de procuración recibió equipamiento e instrumental de muy alto costo a través de la inversión que desde el Ministerio y de INCUCAI, en algunos casos instrumental que pocas provincias tienen”.

La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca, dependiente de la cartera sanitaria, trabaja para impulsar, coordinar y fiscalizar las actividades de donación y trasplante de órganos y tejidos, garantizando a los catamarqueños el acceso al trasplante.