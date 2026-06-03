EN LOS VARELA Y EN ACONQUIJA

En el marco de la puesta en marcha del Corredor Turístico Cumbre de Narváez, se realizarán los primeros talleres comunitarios destinados a promover la participación de prestadores de servicios, estudiantes de carreras afines y comunidad en general en el desarrollo de una propuesta turística integrada para la región.

Los encuentros forman parte de un proceso participativo que busca identificar oportunidades, fortalecer la articulación entre los distintos actores locales y generar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible del corredor, potenciando los recursos naturales y culturales del territorio.

El Corredor Turístico “Cumbre de Narváez” se proyecta a lo largo de la Ruta Provincial N° 1 e integra a las localidades de Los Varela, El Bolsón, Singuil, Las Chacritas, Los Narváez y Aconquija.

La iniciativa surge a partir del acuerdo suscripto entre autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Turística, y los municipios de Los Varela y Aconquija, con el objetivo de consolidar este recorrido como un eje estratégico del turismo provincial y una herramienta de desarrollo para las comunidades involucradas.

Entre los principales ejes de trabajo se destacan el fortalecimiento de la infraestructura turística, la mejora de la accesibilidad y la seguridad, el acompañamiento a emprendedores y prestadores de servicios, el impulso de actividades culturales y recreativas, y la preservación del patrimonio natural y cultural bajo criterios de turismo sostenible y responsable.

Cronograma de talleres

La actividad se realizará el miércoles 10 de junio a las 14.30hs en la Escuela Secundaria N° 35 de Los Varela; y el viernes 12 de junio a las 14hs en el IES Chavarría – Extensión Áulica en Aconquija.

Ambos talleres están dirigidos a prestadores de servicios turísticos, emprendedores, estudiantes de carreras afines, representantes de instituciones y vecinos interesados en aportar su visión para el desarrollo del corredor.