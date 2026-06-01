La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera celebró su 131° aniversario con una velada cultural que reunió a lectores, escritores, artistas y público en general, reafirmando el vínculo de la institución con la comunidad y su compromiso con la promoción de la lectura y la cultura.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la directora de Bibliotecas y Archivo, profesora Celia Sarquis, quien destacó la importancia de compartir este nuevo aniversario junto a la comunidad. “La importancia de la presencia de las personas que nos acompañan hoy, en esta fecha que planteamos como un festejo, como una reafirmación de nuestro orgullo de pertenecer a esta institución tan cara a los sentimientos de los catamarqueños”, expresó.

La propuesta artística central fue el espectáculo poético-musical “Paisaje”, a cargo de Celina Galera y Alejandro Acosta. El proyecto propone, a través de la palabra literaria y la canción, un recorrido por el territorio catamarqueño y su diversidad geográfica y afectiva.

La propuesta conformó una paleta sonora acompañada por la proyección de obras de artistas visuales catamarqueños. Entre canciones y textos, la poesía fue enlazando relatos e imágenes que dieron voz a los hombres y mujeres que habitan esos paisajes, ofreciendo una experiencia artística vinculada con la identidad cultural de la provincia.

Durante la jornada también se desarrolló una expoventa de libros de editoriales catamarqueñas, donde los asistentes pudieron conocer y adquirir publicaciones de autores locales, además de recorrer las novedades editoriales 2026 disponibles en la Tienda de Autores Catamarqueños, un espacio que promueve y difunde la producción literaria de la provincia.

La celebración tuvo su cierre con un brindis, acompañado por una torta alusiva al 131° aniversario de la institución. Además, se realizaron sorteos de libros y entrega de souvenirs conmemorativos por parte de la Biblioteca, coronando una jornada en torno a la lectura, la cultura y la memoria colectiva.

Fundada en 1895, la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera constituye uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia. A lo largo de sus 131 años de historia ha consolidado su misión de resguardar el patrimonio bibliográfico catamarqueño y acercar a la comunidad propuestas vinculadas con la lectura, el conocimiento y la producción cultural local.